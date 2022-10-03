年底大選桃園市長之戰陷入膠著，根據未來事件交易所的資料顯示，民進黨參選人鄭運鵬從宣布參選後，直到9月28日價格反超越國民黨競爭對手張善政，對此鄭運鵬說，從民調數字到氣勢也就是看好度，希望很快進入全面拉開差距。

鄭運鵬說，這次他是全台灣最後一個提名的直轄市參選人，再加上提名過程戲劇性也比較多，所以一開始有這樣的轉折，要在很短的時間把氣勢和支持度拉起來，過去1個半月來成功把民調的支持度從一開始有些落後慢慢追平，現在開始可以看到甚至多數的民調都領先，這是很振奮的結果。

他也說，第二部分大家在講的氣勢也就是看好度，未來事件交易所的做法和一般的民調不一樣，比較像是預期最後誰當選的氣勢，也很高興看到未來事件交易所交易價格的趨勢上，他在看好度上開始有領先狀況，從支持度、看好度，希望很快進入到全面拉開差距，讓鄭文燦市長2任8年的成績，大家希望一樣的鄭市長為桃園再創黃金8年的期待，可以落實在選舉的過程中，最後在11月26日可以有好成績。