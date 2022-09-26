某平面媒體今（26）日公布民調，新北市長侯友宜以51％支持度，遠超民進黨新北市長參選人林佳龍的21％，對此林佳龍表示，因為他投入的時間較晚，競選時間很短、選區很大、對手很強，所以這是可以預期的，民調會參考但不會受影響，會努力爭取更多選民支持。

林佳龍說，從投入選戰至今已2個多月，我們持續努力爭取選民認同，團隊士氣很高，而且愈戰愈勇。我們會參考各家民調，但不會受民調影響，民調做為參考，最重要我們在基層感受到支持者的熱情，情況是愈來愈好。

林佳龍指出，8年前尤錫堃院長挑戰當時的現任市長朱立倫，民調也呈現相似的現象，所以我們會更努力來接觸每個選民，提出好的政見。

林佳龍表示，選戰因現在的資訊傳播非常發達，都是到最後1、2個月，大家才會關注，因為投入的時間比較晚，競選時間很短、選區很大、對手很強，這個民調是可以預期的，但我們持續再擴大支持者，也感受到熱情，我們會努力爭取更多選民的支持。

對如何凝聚綠色選民支持，林佳龍說，對手在新北市經營12年，有相當的實力，所以新北市選民對他的熟習度相對低，隨著選戰逐漸推展，知名度提高、熟悉度增加這部分我們還有很大空間，選戰策略確實也是先爭取綠營選民的回流，經過幾個重大事件，大家可看到綠營的支持度在提升當中。