前新竹市長林智堅論文涉抄襲案，其台大國發所學長余正煌委由律師表示，案發至今林都沒有道歉，甚至旅美學者陳時奮還一口咬定余理虧，林沒有任何錯，因此才會提起刑事自訴控告林違反著作權，而有一份最新的網路民調指出，有76％的民眾認為「林智堅會否認，打官司到底」，僅有21％的民眾認為「林智堅會私下道歉和解賠償」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》9月29日對於「余正煌認為林智堅抄襲他的論文，因此提告林智堅侵害著作權」進行了網路民調，截至本（10）月1日23時，已有1.2萬人進行投票，有76％的民眾認為「林智堅會否認，打官司到底」、有21％的民眾認為「林智堅會私下道歉和解賠償」、有1％的民眾認為是「其他狀況」、另有2％的民眾「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「就是無恥不認錯到底，有與沒有眼明人一看便知」、「人如果無恥，就不會有任何廉恥之心，會盡所能拗到底」、「林智堅會繼續否認，但不敢打官司」、「應該會拖到選舉才承認賠償，因為擔心承認後死忠的票會流失」、「他絕對會硬撐到選完為止，等著看吧」、「一定會拖到選舉後，選前一定否認」、「應該會先否認，拖到選舉過後」。