台北市長選戰最新民調(製圖/陳友齡)

九合一選舉剩不到兩個月，「首都之戰」更是萬眾矚目，《TVBS》3日公佈了一份台北市長選戰的最新民調，從結果中可以看到，國民黨參選人蔣萬安支持度達40％、無黨籍參選人黃珊珊支持度23%，兩人差距拉大至17個百分點，而第三則是民進黨參選人陳時中，只有22％。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（4）日分析，陳時中在台北的五大族群中，民調幾乎全部崩盤，引發討論。

徐巧芯今日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，現在藍軍的氣勢是很高昂的，而這份民調也讓藍營非常振奮，徐巧芯直言，「可以看到從109年9月18日是蔣萬安的頂點，一直有下滑的趨勢，民調觸底反彈之後是大事，而這個蔣萬安的底是36％，現在已經反彈至40％，陳時中則是從高點不斷往下掉，甚至在近三次的民調都是最後一名」。徐巧芯更說，在三腳督裡面，最後一名是有可能會被「棄保」的。

徐巧芯也點出五個族群，在這份民調中，「中正、萬華」以前受陳時中疫情影響就崩盤，「中山、大同」在周玉蔻事件之後陳時中也崩盤，「松山、信義、大安、文山」是藍軍的大本營，因為周玉蔻事件之後更凝聚在一起，「士林、北投、內湖、南港」則是蔣萬安用腳跑出來的，是他的功勞；而「年輕人」的選票，陳時中一樣崩盤，黃珊珊則是有加分。

最後徐巧芯說，在這一次裡面，每個人的數字只有微幅的影響，但是趨勢走向看起來相當明顯，蔣萬安慢慢的已經和其他人的距離拉開了。而棄保的效應，原本都以為只發生在黃珊珊身上，現在陳時中已經要面臨棄保的危機。