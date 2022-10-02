新北市長選戰將進入白熱化，新北市長侯友宜近期造勢時也喊話催票，呼籲選民不要因為大意而不出來投票，否則可能重蹈前新北市長朱立倫慘勝2萬票的覆轍；對此民進黨新北市長參選人林佳龍表示，我們也訴求不要發生上次游錫堃院長只輸2萬6000多票惜敗，要全力支持自己當選新北市長，放侯友宜自由選2024。

針對侯友宜喊話催票，林佳龍表示，自從我們在三重同一個地點前後舉辦造勢活動，我們的人數是他的3倍，里長則是他的3倍，「對方也是有壓力」。

他說，因為大家知道侯市長「嘴上說好好做事，心裡想的是2024」，因此跟前新北市長朱立倫過去選連任是一模一樣的，問題出在他自己，所以現在訴求是不要因為大意而不去投票，

林佳龍指出，「大家就不用浪費這一票，這一票就投給林佳龍來做好4年」，我們也要訴求所有支持者，不要再發生上一次游院長只輸2萬6千多票的遺憾，要全力支持林佳龍，讓他來當選新北市長，讓侯市長直接可以自由選他的2024。

有媒體提及，新北市府儼然成為侯友宜的競選總部時，林佳龍則表認同，他批侯市長言行不一，當初媒體說要等20日新北市議會會期結束之後，才會投入競選活動，「結果現在到處趴趴走」。

林佳龍說，而且用市政府當侯市長的競選總部，而且有很多局長扭曲事實、打烏賊戰，例如我們提出雙港六星產業計畫、綠色通旗艦計畫，他們馬上就說已經開始在做，「可是有看到成果嗎？」。

他指出，把市政府當作他們的競選總部，讓公務員在周末都還要準備新聞稿，有人也私下跟我們抱怨，這應該是競選總部應該做的事情，請不要再行政不中立，要說到做到。