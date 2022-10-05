台北市某托嬰中心去年發生托育人員對兒童有不當對待情事，台北市社會局進行調查，但對方卻說監視器的硬碟損壞當晚更換新硬碟，舊硬碟已丟置資源回收，社會局裁罰12萬元，托嬰中心不服提告請求撤銷，台北地方法院行政訴訟庭認為裁罰無誤，駁回其訴訟。可上訴。

這起案件是因台北市社會局接獲通報調閱托嬰中心去年8月13日至同年9月11日間之監視錄影畫面檔案，發現托嬰中心托育人員對兒童有不當對待情事，社會局要求提供10月25日至同年11月25日之監視錄影畫面，但對方卻表示表示，該監視器於11月26日晚間進行備份時發現無法播放，緊急通知廠商檢修，舊硬碟已丟置資源回收。

社會局認為，如果發現監視器設備故障，應依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法規定進行修復，認為托嬰中心有規避調查情形，因其未妥善保存影音資料，逾期未檢附系爭期間之監視錄影畫面，致無法針對兒童保護案件進行調查，裁處12萬元罰鍰。

托嬰中心不服提起行政訴訟，台北地院認為，托嬰中心恣意將舊硬碟予以丟棄回收導致後續無任何修復可能，且造成社會局無從調查托育人員對於兒童有無不當對待情事，其故意違規之情節應屬重大，裁處12萬元罰鍰，並無違反比例原則，駁回其訴訟。