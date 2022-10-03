台南晶英酒店傳出集體食物中毒案後，市府衛生局派員前往採檢。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

上個月台南晶英酒店傳出喜宴疑似集體食物中毒事件，曾造成171人身體不適。市府衛生局採檢送驗後，3日結果出爐，除了在1名酒店廚工的檢體驗出腸炎弧菌外，食品環境也驗出1件腸炎弧菌與8件仙人掌桿菌。由於人數眾多，市府衛生局將依法移請台南地檢署調查，釐清責任歸屬。晶英酒店除再度致歉外，也強調將負起全責，並配合相關調查。

衛生局指出，過去相關的集體食物中毒案，如果因果關係明確，多數會依違反《食品安全衛生管理法》直接處罰，但因晶英酒店案的人數較多，為求慎重，將依《疑似食品中毒事件處理要點》及《食品中毒病因物質及原因食品判明標準》等規定，移請南檢調查。

據了解，上個月24日中午及晚上，台南晶英酒店共有4場喜宴，賓客合計1000多人。不料，從當晚起陸續傳出有人出現上吐下瀉等腸胃道不適症況，經就醫後，由醫院通報衛生局疑似食物中毒案件。衛生局統計，直到26日，共有171人不適。事後，晶英酒店除表示歉意外，也承諾如果確定是酒店所造成，將全額賠償新人，但仍有不少民眾上網留言表達不滿。

衛生局表示，經採檢通報病患9人及廚工32人後，分別有7人及1人檢出腸炎弧菌陽性；相關食品環境檢體29件中，也檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌。鑑於腸炎弧菌與仙人掌桿菌都會引發人體腸胃道症狀，加上人數眾多，將移請檢方進一步調查，以釐清責任歸屬。

晶英酒店則說，為表達最大誠意，針對宴席的主家，酒店已於9月26日全額退款；至於身體出現不適的賓客，也可透過電話、Email、官方社群私訊等方式聯繫酒店，並提供醫療單據與診斷證明書，酒店除將支付醫療費用外，也將提供保險理賠認定的精神撫慰金。

晶英酒店還強調，對於此次發生的食品安全事件，除再次鄭重致上萬分歉意，並將謹慎引以為戒、深刻自省，重新檢視管理制度，積極加強廚房環境衛生整潔、落實人員健康自主管理；事發後，酒店也已聘請具專業醫療背景的食安顧問嚴格把關，希望用最安全的圍籬，保障消費者的權益。