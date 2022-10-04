民進黨新北市長候選人林佳龍近日頻頻質疑新北市長侯友宜的警察大學博士學位，之後又有警大校長陳檡文強調「沒發聲明」等爭議。國民黨立委游毓蘭以國會辦公室名義去函警大詢問，今(4日)獲警大回函表示，侯友宜符合當年招生簡章報考博士班入學資格之規定，另外侯友宜論文、指導教授與審查委員的組成，均符合當時之規定，並無違反程序或學術倫理之處。

警大回函說明如下：一、侯友宜於1999年報考警察大學犯罪防治研究所博士班資格，招生委員會根據當時的相關規定，法律授權組成之審查委員認定同等學力部分，認符合當年招生簡章報考博士班入學資格之規定，而入學甄試口試的委員七位有大法官、教育部次長、外校的專家學者組成，極為嚴謹慎重。

二、犯罪防治研究所博士生修業年限為三至七年，經查侯友宜之博士班修業時間為五年，符合相關規定...另經查侯市長之論文研究、指導教授與審查委員之組成，均符合當時之規定，並無違反程序或學術倫理之處。

針對相關議題延燒，游毓蘭強調，新北市長選戰雖然各方民調都顯示侯友宜勝券在握，但林佳龍仍不放棄，以質疑侯友宜學士跳考警察大學博士班及四年即得到博士學位問題，大打烏賊戰；後來還引發警察大學聲稱未發「聲明」，有無「瑜亮情結，同學互捅」的八卦劇情。她身為侯友宜、陳檡文的同學，又曾經當過警大發言人，特別發文請警察大學說明，在今天得到了警大回應說明。

林佳龍陣營日前猛攻侯友宜競選辦公室提供的警察大學聲明造假，警大9月28日突聲明非校方發布，承辦人未經長官批准授權，將議處承辦人員疏失，但說法引發各界質疑。後來新北市議員葉元之也曝光媒體與警大公關的對話截圖，公關室承辦人回報「已經簽上去」，2小時後「聲明」發出，足以證明「聲明」就是有長官核可。