民進黨新北市長參選人林佳龍今(2)日下午出席新北市議員賴秋媚聯合競選總部成立大會，立法委員陳亭妃、前立委呂孫綾、政治評論員王瑞德也出席助講；針對提出的交通政策遭對手侯友宜陣營批評是抄襲，林佳龍則說機捷延伸到林口的相關規劃已公布，歡迎侯友宜提出相關計畫來做比較。

林佳龍表示，要翻轉衛星城市的定位，首先要推動溪北捷運，不能只是走平地的輕軌，要做中運量、地下化的捷運，並且推動機場捷運更加延伸進林口；現在新北市民交通仰賴汽機車，整個新北上百萬輛汽機車，上下班就會塞車，停車位也難找，所以要增加公共運輸的密度與便利性，除了推動軌道建設，還要發行首都通月票，不只公車和捷運，未來能夠適用北北基桃所有的公共運輸

林佳龍說，侯友宜一再宣稱「五泰輕軌是林佳龍擔任交通部長時核准」，但那是因為捷運建設是由地方政府提案，他作為交通部長，角色就是協助各縣市政府，未來如果換他當市長，一定要推動運量升級，銜接鄰近軌道建設，讓溪北捷運串連三蘆到五股、泰山最後接到板橋，成為新北的主幹，以後新北內部行政區的交通不需要再經過台北。

他說，機捷延伸進林口的相關規劃他也公布了，但還是被說是抄襲，但侯友宜團隊根本沒有相關政策，如果侯友宜願意把計畫拿出來相互比較，大家就可以知道林佳龍才是原創。

林佳龍指出，新北市老舊危樓多，有超過47萬戶房屋屋齡在40年以上，如果大台北地區發生大地震後果不堪設想，這幾年中央修法鬆綁都更門檻，要加速危險老都更，未來如果換他來做，要推動「四年四萬戶，一坪換一坪」，尤其五泰林地區有不少老舊公寓，可以優先來推動都更，讓新北更新，更像個大都市。

針對社會福利，林佳龍業也細數推出的相關政見，包括65歲以上長者假牙補助、2至3歲公共托育增加300班、青年成家基金10萬元、2萬戶社會住宅，其中3000戶蓋在捷運沿線、敬老愛心卡加碼到600點，並擴大到台鐵和計程車都能搭乘。