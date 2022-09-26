中廣跟民調公司26日發表最新民調，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎領先其他參選人，成為民調焦點。徐定禎表示，苗栗三角督選情要對抗分裂的國民黨，進入選舉熱戰，徐定禎「陸海空三軍齊發」努力拉大領先，有信心可以贏得選舉。

該民調顯示，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎15.44％、無黨籍候選人鍾東錦15.11％、國民黨候選人謝福弘7.50％。徐定禎說，多份民調清楚顯示他民調穩居第一，特別是徐定禎競選總部成立造勢大會請到蔡英文總統、賴清德副總統合體站台，現場聚集超過3000位民眾，炒熱苗栗綠營選情，鄉鎮說明會也非常熱鬧，未來民調更會向上衝刺、拉大與對手距離。

徐定禎提到，對比其他縣市，苗栗高達4成不表態率，顯示苗栗長期受黑金政治、派系選舉把持的特殊的選情結構，民眾不願意主動表態，他有信心繼續爭取中間選民支持，提高支持度團結翻轉苗栗。

徐定禎表示，苗栗隊已經準備好了，競選團隊陸海空三軍齊發，「陸戰三支箭」包括勤走問政說明會、菜市場夜市掃街拜票、社團社區關懷據點；「海戰苗栗隊」則是民進黨在18鄉鎮的議員、代表、村里長與候選人，地方黨公職人海戰術動起來。

最後「空戰新苗栗」他提出5大願景，包括科技新苗栗、文化新苗栗、農業新苗栗、觀光新苗栗、宜居新苗栗，要用行動和紮實政策，爭取更多鄉親們的支持。