九合一選舉剩下1個多月，台北市長三腳督選情激烈，而藍、白、綠三位市長參選人蔣萬安、黃珊珊和陳時中，今日不約而同出席「第七屆關渡宮公益祈福GO」，雖然三人同台同框，最終大合照也未有太多互動。
蔣萬安、黃珊珊和陳時中到場為活動致詞鳴槍，各黨派的市議員參選人也到現場，三人僅在致詞時，簡單提到對方名字。
大合照時，則由關渡宮董事長陳玉坤站在最中間，左右兩側則各為陳時中和蔣萬安，似乎刻意隔開，而蔣萬安與黃珊珊之前則隔了國民黨議員參選人林杏兒，合照完後三人也未有互動，紛紛各自趕往下一場行程。
九合一選舉剩下1個多月，台北市長三腳督選情激烈，而藍、白、綠三位市長參選人蔣萬安、黃珊珊和陳時中，今日不約而同出席「第七屆關渡宮公益祈福GO」，雖然三人同台同框，最終大合照也未有太多互動。
蔣萬安、黃珊珊和陳時中到場為活動致詞鳴槍，各黨派的市議員參選人也到現場，三人僅在致詞時，簡單提到對方名字。
大合照時，則由關渡宮董事長陳玉坤站在最中間，左右兩側則各為陳時中和蔣萬安，似乎刻意隔開，而蔣萬安與黃珊珊之前則隔了國民黨議員參選人林杏兒，合照完後三人也未有互動，紛紛各自趕往下一場行程。
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