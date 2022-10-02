拉距戰！國民黨台北市長候選人蔣萬安民調暫居領先，與民進黨候選人陳時中落居第三的格局大致不變。前立委孫大千今(2日)在《鄭亦真辣晚報》節目強調，陳時中只剩1個月時間可操作尋求超越至第二名，否則必遭綠營棄保，而蔣萬安則必須擴大領先幅度，到即便棄保仍有絕對勝算。

孫大千表示，接著往下選下去，陳時中他的仇恨值如果沒辦法降低，不但沒有降低反而逆向上升，因為有蔻蔻姊對他大力相助，他肩膀上一邊已經揹上防疫不力的包袱了，另一方面還要揹著周玉蔻為他帶來的包袱。所以顯然陳時中在最後2個月裡，他大概還能運作的時間不超過1個月了。距離選前如果只有3、4週，他的民調仍然沒辦法成為第2名的話，民進黨的選民，甚至民進黨自己都要考慮要不要棄保了。

「否則民進黨持續讓陳時中這樣戰到底，最後的結果就是保送蔣萬安！」孫大千強調，這對國民黨當然樂觀其成，如果你們硬要揹著陳時中，我們也是表示尊重。所以現在陳時中最大的問題就是，他要怎麼樣擺脫第三？現在顯然看起來，他要擺脫第三的困難度真的很高。

孫大千指出，但是對國民黨來說，國民黨當然有風險，風險在於領先的幅度不夠大。所以國民黨在最後一個月一定要想辦法，蔣萬安陣營必須要把領先幅度再拉大，拉大到就算民進黨準備操作棄保，都有絕對的勝算，所以雙方陣營在接下來這一個月裡，將是決定勝負的關鍵。

「到了選前3、4週，其實整個大局就已經底定下來了。」孫大千說，除非有什麼石破天驚的選情變化，否則可能很難撼動整個台北市的選戰格局。