故意失言？民進黨台北市長候選人陳時中競選總部昨(1日)成立，副總統賴清德致詞時竟脫口說出「台北是疫情的開始」，引發藍白陣營齊聲砲轟。但媒體人羅友志今(2日)在《週末大爆卦》節目指出，賴清德可能為拚2024，故意講出這番話，暗指柯文哲防疫做不好、萬華是破口，試圖把台北疫情破口的議題利空出淨，再次喚醒基本盤的投票意識。

羅友志表示，賴清德講話都很斬釘截鐵，這種人會犯錯？他的犯錯會不會是故意的？這個得去思考一下。像「台北市是疫情開始」說，「以採訪的角度，我不認為他是不小心失言」，如果他滲有故意的成分，為什麼？

「我的解讀，在那一波裡面，民進黨很成功在裡面埋下一顆地雷、炸彈。」羅友志說，就是防疫意指柯文哲做不好，再上萬華是破口，雖然很多人不同意說應該3+11才是破口，但現在的選舉叫打感覺，如果用綠媒的力量再把它喚醒，不是不能把這個東西當作議題在打。

羅友志指出，陳時中人設不可能一夕之間變得頭頭是道，那叫跳階，要讓一些大人物來dissolve（混淆）議題，把對台北的這些批評先利空出淨，再來再喚起一些基本盤的意識。然後台北的疫情又開始，會不會有些綠營的開始討論？原來批評陳時中的殺傷力就會變少了。

「第二個目的，他要引蛇出洞。」羅友志強調，因為有些綠營的票跑去誰那邊了？黃珊珊。那黃珊珊會不會反擊？黃珊珊一旦反擊，兩邊就對做，你認為柯文哲跟陳時中對媒體議題的設定，誰的實力比較強？之前吹過頭了，票跑到黃珊珊那邊去，現在要回來了。台北疫情說是一個很好的點，會不會是賴清德接到「大人要回來開車」的指令？他負責這一塊。賴清德最近好像活過來一樣，為了2024，他會不會努力？