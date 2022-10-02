翻轉高雄！國民黨昨(1日)在高雄舉辦造勢大會，中廣董事長趙少康也應邀為市長候選人柯志恩及市議員候選人加油打氣，他指出高雄市25~29歲的青年上半年失業率高達7.1%是全國第一，市長陳其邁雖說「給我4年，高雄起飛」，但鑑往知來，就算再給民進黨執政40年，高雄也不會起飛。

「民進黨不倒，高雄不會好，台灣不會好！」趙少康指陳其邁說「給我4年，高雄起飛」，但給民進黨在高雄市執政了20年，在高雄縣執政了33年，我要請問大家，高雄起飛了嗎？鑑往知來，就算再給民進黨執政40年，高雄也不會起飛。

趙少康質疑，上半年，25~29歲的青年失業率，高雄市第一名，高達7.1%，每14個人就有1個失業，對一個青年來說多麼可怕，其餘的就業青年還要面對低薪困境，高雄起飛了嗎？過去高雄港的貨物吞吐量是世界第3名，現在已經退步到第16名，每下愈況，高雄起飛了嗎？不只經濟，連基本的民生用電民進黨都顧不好，像玩「蘿蔔蹲」，鳳山、鼓山、岡山、前金、前鎮、三民、楠梓等區輪流停電，一區停完換一區，一停就是好幾千戶，請問高雄起飛了嗎？

談到如何解決高雄飲用水的問題，趙少康分享一個小故事，當年郝柏村當行政院長，他還在當環保署長時到高雄、屏東視察，希望能協調解決屏東養豬廢水流到高雄影響飲水品質的問題，高雄市長吳敦義拜託屏東縣長蘇貞昌處理，蘇貞昌當時竟然回嗆「為什麼我為了高雄的飲水要管我們屏東的養豬戶？」把大家都看傻了，最終還是趙少康拜託農委會主委余玉賢用補助及技術支援養豬戶的方式協助解決部分高屏溪、東港溪的污染，很遺憾到現在都還沒有完全解決高雄飲水品質的問題，這就是民進黨一直以來的執政態度。

趙少康痛批，民進黨不只顧不好民生，為了洗腦人民還摧毀了媒體第四權，不但拔掉中天，又想把TVBS挪到160多台，媒體聽話就給預算、不聽話就拔掉或移頻，造成寒蟬效應。他問，民進黨以前高喊「國民黨不倒，台灣不會好」，如今國民黨倒了，民進黨上台有讓台灣變好嗎？