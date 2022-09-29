還有公理嗎？鏡電視27日被立委陳椒華曝光3段談話錄音檔，包括裴偉提到行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，英系要角洪耀福也說「是總統的旨意」，引發輿論譁然。名嘴陳揮文29日在《庶民大頭家》節目表示，僅憑裴偉的錄音檔，檢調恐怕辦不到總統蔡英文跟蘇貞昌；民進黨立委高嘉瑜則認為要有如更具體如圖利等證據，檢調才好介入；但國民黨立委鄭麗文強調「公論」的力量能發揮作用，台灣才算民主國家。

「這個處理，就像我擔心陳時中一樣。」陳揮文表示，就是檢調開始查，查這個錄音檔，然後查完之後，我檢調告訴你說，裴偉是壞蛋，但是蔡總統跟蘇貞昌是無辜的。就跟查陳時中瀆職一樣，檢調查一查，然後說陳時中沒有瀆職，「檢調是他們的人吶！不要逼我，因為我沒有言論免責權，我就跟你說檢調很綠啊。」最後如果萬不得已，猜裴偉會怎樣？他就說「我吹牛」，詐欺？那你辦我詐欺，我一定會保護蔡總統跟蘇院長。

高嘉瑜則說，如果有心人想要拿這份錄音檔，去在媒體操作帶風向，當然現在看起來大家是信者恆信，不信者恆不信。但是要真相水落石出，還是需要，不管是檢調或者是監察院，或者是相關(單位)NCC去調查。但是現在的亂象是，大家也都不相信司法，不相信檢調，也不相信監察院，也不相信NCC，這種情況是一個蠻大的悲哀，照理說這些機關都是獨立行使職權，也不希望說政黨輪替之後，大家就互相說是政府介入等等指責。

高嘉瑜認為，去建立一個好的良善的制度，避免因人設事，避免大家去互相攻擊，是有必要的。當然鏡電視本身有一些內部管理上的問題，或因為內鬥所產生現在把這些東西曝光出來，但是到底真相是什麼，除了他們內部之間互相的指控之外，如果有一些更具體的證據，例如說這中間是不是涉及到圖利、利益輸送等等，那當然檢調介入空間就更大了，如果是公司股東之間涉及到背信，可能要有更多資料提供給檢調。

「我一定要講一下，不管是揮文還是剛剛高嘉瑜委員所說的，好像只有檢調可以還原這個事實，其實不是的。」鄭麗文強調，在一個有公理正義，正常的自由言論的市場的一個民主國家，很多事情是可以「公論」的，這是第一個，不是檢調、司法，它只是最後的一道防線。我們如果淪落到什麼事情只能靠檢調，然後檢調又靠不住，司法也靠不住，那就是台灣基本上已經不是一個民主國家了。