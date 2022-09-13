根據路透社周二公布的最新調查報告，受訪經濟學家普遍預期聯準會將在下周再次升息75個基點（3碼），且一旦利率終於升到頂，也可能長時間維持在該水準不變。

對於聯準會將在9月20、21日會議上連續第三次升息75個基點的市場預期，央行決策官員非但沒有試圖淡化，甚至在最近的談話間持續釋出聯準會需要進一步大幅升息的訊息。

美國的消費者通膨率雖然已見放緩，但仍處於40年高點，而作為聯準會偏重的核心個人消費支出（PCE）物價指數仍比其設定的目標高出2倍多。美國7月核心PCE物價指數年漲4.6%，創下9個月來最小漲幅，亦低於經濟學家預估的月漲4.7%，但仍遠超出央行設定的2%目標。

路透調查指出，在72位受訪的經濟學家中，多達44位、約占61%的受訪者預期聯準會在6月和7月各升息75個基點後，將在下周會議再次升息3碼，而一個月前只有20%的受訪者這麼認為。

如果聯準會在9月再次升息3碼，其政策利率目標區間將升至3.00%～3.25%，創下自2008年初、全球金融危機時期以來的新高水準。剩餘約39%的受訪者仍然預期聯準會9月將升息50個基點。

受訪者之一、美國銀行證券首席美國經濟學家Michael Gapen表示，近幾個月來如果聯準會的基調有所轉變，那就是轉向了「將更加堅定致力於降低通膨，即使面臨經濟下行的風險」。

與其他許多受訪者一樣，Gapen最近也將聯準會9月升息預測從50個基點上修至75個基點。

如此快速提高借貸成本也伴隨著風險。調查顯示，未來一年美國經濟衰退的可能性為45%，與之前的預測持平；而未來兩年美國陷入衰退的機率則從50%升高至55%。

調查顯示，這個全球第一大經濟體的國內生產毛額（GDP）在連續兩季萎縮後，至少到2025年以前，其成長率都將低於長期平均趨勢（2%）。

受訪經濟學家表示，如果通膨降溫，那麼9月會議所提出的利率前景也可能發生變化。

美國勞工部將於周二公布消費者物價指數（CPI），接受路透社調查的經濟學家預期美國8月CPI年漲8.1%，較7月的年漲8.5%放緩。

調查顯示，聯準會是否會透過在11月會議升息50或25個基點來放緩貨幣緊縮步伐，仍然具有高度不確定性。不過，大多數受訪經濟學家預期聯準會將在12月會議選擇只升息25個基點。

經濟學家對於聯準會將於何時或何處暫停升息步伐仍然沒有共識，而對於何時開始降息也看法不同。

在預測到2023年底的經濟學家當中，有47%的受訪者預期聯準會至少會降息一次，這個比例小於上個月調查時的57%。

超過8成的受訪者認為，當聯邦基金利率升到頂時，聯準會比較有可能在較長時間內維持利率不變，而非快速轉向降息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）此前曾公開表示，為了將通膨率降至2%目標，他和其他央行決策官員將把基準利率調升至需要的高度，並將利率維持在該水準「一段時間」。