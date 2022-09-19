不過在數個月之前，投資人還在擔心聯準會在對抗通膨上不夠積極，然而在經過之後幾次的大幅升息後，現在投資人更擔心聯準會過快收緊貨幣政策恐將經濟推入衰退。

美國8月的通膨數據意外強勁，在上周五晚些時候，利率期貨市場顯示聯準會9月升息的100個基點的可能性約為20%。這個數字在本月早些時候幾乎是完全想像不到的，當時市場還在激烈地辯論聯準會將升息50還是75個基點。

現在投資人正在押注更大幅度的升息，並預估聯邦基金利率最終可能升至4.4%。

債券基金雙線資本（Doubleline Capital）副投資長Jeffrey Sherman表示，我們都害怕過度緊縮和硬著陸，因為比起順利過關，聯準會更常發生的是過度緊縮和導致經濟硬著陸。

雙線資本執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）曾在6月批評聯準會抑制通膨的行動過於緩慢，但他在上周接受CNBC訪問時對聯準會可能過度升息表達擔憂，並表示他個人認為聯準會9月只需要升息25個基點，因為過度升息恐重創經濟。他並同意Guggenheim投資長Scott Minerd等人的看法，即在10月份中旬之前，標普500指數可能再跌逾20%。。

全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人Ray Dalio最近在Linkedin發文表示，一旦利率升至4.5%左右，股市恐將下跌約20%。

目前聯準會的主要政策利率區間為介於2.25%～2.5%。在聯準會大幅收緊政策的擔憂籠罩下，標普500指數今年以來已經下跌近20%。

PineBridge Investments槓桿融資部門共同主管及信貸與固定收益部門全球主管Steven Oh表示，聯準會因通膨數據居高不下而過度升息的風險正在升高，這麼做將增加經濟衰退的風險，而非他們希望實現的軟著陸。