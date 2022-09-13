英國央行(BoE)周一表示，9月19日英國伊莉莎白女王葬禮當日，依照BoE的公共假日慣例，將暫停市場操作，CHAPS銀行間的支付服務以及英鎊在貨幣市場的操作將暫停。
BoE還指出，存款準備金的利息計算周期將延後到9月21日。BoE的貨幣政策會議也推遲一周，從9月15日延後到9月22日公布最新政策決議。
倫敦證交所(LSE)也宣布，由於9月19日為女王國葬和英國銀行的假日，證交所將關閉。
英國央行(BoE)周一表示，9月19日英國伊莉莎白女王葬禮當日，依照BoE的公共假日慣例，將暫停市場操作，CHAPS銀行間的支付服務以及英鎊在貨幣市場的操作將暫停。
BoE還指出，存款準備金的利息計算周期將延後到9月21日。BoE的貨幣政策會議也推遲一周，從9月15日延後到9月22日公布最新政策決議。
倫敦證交所(LSE)也宣布，由於9月19日為女王國葬和英國銀行的假日，證交所將關閉。
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