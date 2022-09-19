新竹市19日新增693例確診個案，今年以來累積12萬2176例，居家照護者為7248人，居家隔離為1765人。市府表示，莫德納次世代雙價疫苗，竹市獲撥配7975劑，將作為追加劑（第3劑、第4劑）使用，並優先開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種。

衛生局說明，莫德納雙價疫苗為次世代疫苗，根據研究顯示，相較於原型株作為追加劑，施打莫德納雙價疫苗能夠有效誘發對抗Omicron BA.4與BA.5變異株的中和抗體免疫反應，產生良好保護力。

莫德納次世代雙價疫苗到貨後，會分配到竹市合約醫院、診所和機構，提供符合資格民眾盡速完成接種，預計最快將於9月24日開打。

衛生局也提醒，接種疫苗是預防COVID-19感染最有效的策略，尤其疫苗接種為防堵社區疫情工作的重要環節，竹市各醫療院所詳細疫苗接種時段於每周五定期更新，民眾請務必事先電話預約。