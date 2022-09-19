英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳（Westminster Hall）供人瞻仰悼念 ，美國總統拜登今天也來到西敏廳弔唁，時間就在伊麗莎白二世國葬前一天。

拜登（Joe Biden）在妻子吉兒．拜登（Jill Biden）陪同下，於西敏廳向伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）致敬，拜登更在胸前畫十字手勢。伊麗莎白二世的靈柩從9月14日起停靈西敏廳供民眾瞻仰悼念。

伊麗莎白二世9月8日在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳辭世，享耆壽96歲，她是英國史上在位最久的君主，國葬將於9月19日舉行，世界各國領袖皆紛紛飛往倫敦參加國葬。

「泰晤士報」（The Times）近日引述若干官方消息人士說法報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）計畫在國葬前後與拜登等少數特別重要的盟國領袖低調舉行雙邊會談。（譯者：陳彥鈞）1110919