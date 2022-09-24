新任威爾斯親王威廉，22日攜妻子凱特現身溫莎堡，向參與「倫敦橋行動」的人員道謝，這是夫妻倆在女王國葬後首度露面。就有眼尖的網友發現，當天凱特套了件價值台幣7.6萬的黑色大衣，據悉這件衣服別具意義，也難怪大眾對凱特的好感度持續飆升。

綜合外媒《第六版》(Page Six)、美國雜誌《城鎮與鄉村》（Town＆Country）報導，19日女王伊莉莎白二世國葬圓滿落幕，事隔3天，威廉與凱特出現在溫莎城堡，一一向葬禮期間不辭辛勞的王室工作人員與志工致意；40歲的威爾斯王妃（Princess of Wales）身穿義大利名牌杜嘉班納(D&G)，一席黑色無領連身裙，上頭點綴了雙排黃銅鈕扣，配上Gianvito Rossi黑色高跟鞋，看上去端莊又優雅。

新任威爾斯親王威廉，22日攜妻子凱特現身溫莎堡，向參與「倫敦橋行動」的人員道謝。 (圖/美聯社)

新任威爾斯親王威廉，22日攜妻子凱特現身溫莎堡，向參與「倫敦橋行動」的人員道謝。 (圖/美聯社)

這件要價2,400美元(約台幣7.6萬)的服裝別具象徵意義，初登場是在2017年的哀悼儀式「國殤紀念日」（Remembrance Day）；去年(2021)適逢菲利普親王喪禮後，凱特首度公開露面，訪問英國皇家空軍(RAF)時也穿著它。

連網友也紛紛讚嘆，「凱特是我永遠的偶像」、「聰明的女人，不管幾歲都是氣質出眾。」、「即使她擁有超模身材，依然盡忠職守，無時無刻扮演好自己的角色。」