英國女王伊莉莎白二世9月8日辭世，享耆壽96歲，是英國最年長、在位最久的君王，營養師高敏敏分享女王的長壽秘訣「麥得飲食」和女王的一日菜單，多吃的10大健腦食物，包括深色蔬菜、各色蔬菜、堅果、莓果、雞肉、豆製品等，有維持大腦健康、延緩失智的效果。

高敏敏在臉書指出，麥得飲食又稱作心智飲食，是「地中海飲食+得舒飲食」，以多吃原型食物、少吃加工食品為主，能幫助控制血壓、降低罹患心血管疾病、維持大腦健康、改善認知功能、減緩阿滋海默症等疾病，且非常不鼓勵油炸類食物。

高敏敏表示，女王的麥得飲食一日菜單，是早上7點半起床，早餐吃加奶不加糖的伯爵茶，以及幾塊餅乾、麥片、或鮮果醬吐司；午、晚餐吃烤魚或雞肉，莊園裡種的菠菜、櫛瓜等蔬菜，未精緻雜糧，也就是避免吃精緻澱粉，飯後甜點愛吃60%以上黑巧克力以深色、偏苦的巧克力，平時點心選擇堅果跟莓果。

高敏敏說，麥得飲食建議可以多補充10大健腦食物，分別為：

1.深色蔬菜：花椰菜、菠菜等。

2.各色蔬菜：茄子、胡蘿蔔、彩椒等。

3.堅果：每天1湯匙。

4.莓果類：藍莓為佳 一周至少吃2次。

5.豆製品：一周至少吃3次 以非油炸如豆腐、豆漿為主。

6.全穀雜糧類：每天至少3份 燕麥、全麥麵包等。

7.雞肉：一周至少吃2次。

8.魚類：一周至少吃1次，不吃雞魚的人，可多用植物性蛋白質代替。

9.橄欖油：每日30c.c或料理多用植物油。

10.每天一小杯紅酒：每天喝點紅酒小酌，約30c.c~40c.c 最多不超過150 c.c，不過平常不喝酒的人不用刻意喝。

以及避開5大傷腦食物，為奶油或人造奶油、起司、紅肉及加工肉類、油炸及速食、蛋糕甜點。其中奶油可用橄欖油代替，起司、油炸速食限制在一周少於1次，一周不要攝取超過2份的紅肉，包括加工肉品，甜點、冰淇淋、蛋糕等盡量少吃，一周少於4次最理想。

最後，高敏敏表示，麥得飲食好處超多，除了最主要的維持大腦健康、延緩失智，還可以幫助抗氧化、減少發炎、減少有害的β-澱粉樣蛋白導致失智症、阿茲海默症，非常推薦大家嘗試。