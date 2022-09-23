已經努力控制飲食了，但體重依舊下不來怎麼辦？對此，營養師高敏敏表示，很可能是因為吃太鹹了！她提到，鈉雖然是人體必需元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多仍有害健康，容易造成水腫、腎臟病和心血管疾病，尤其是高血壓患者更要小心。

高敏敏在臉書粉專PO文指出，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，約為6克左右的鹽，研究發現，飲食中鈉攝入量高，BMI會顯著增加1.24、腰圍則顯著增加4.75公分。此外，英國營養調查顯示，每增加1克鹽攝取，成人就會增加26％肥胖風險，兒童則是增加28％。

高敏敏提醒，每100克或100毫升的食物，鈉含量大於600毫克就會被歸列為高鈉食物，例如臘肉、火腿、香腸、燻雞、醬瓜、酸菜、泡菜、醃蘿蔔、雞絲麵、鍋燒意麵、油麵、蔥油餅等。

值得注意的是，白蘿蔔一旦變成做成醃蘿蔔，鈉含量就差了快20倍；小黃瓜變成醬瓜後，鈉含量更是提高500倍，原因在於醃製時加了許多的調味、醬油和鹽，導致整體鈉含量提升。

高敏敏表示，吃太鹹時，身體最常見的就是口渴反應，可能導致喝進更多含糖飲料；再者，重鹹食物會促進食慾，吃得更多；且重鹹食物都具有高熱量及高脂肪的特性。

對此，高敏敏特別分享了減鈉3招，首先是減少鹽用量，或是以原型辛香料，例如蔥、薑、蒜、胡椒，來取代鹽。第二點則天然原型食物為主，少吃加工食品。最後是養成注意營養標示的習慣，這樣才能確保不進食過度。