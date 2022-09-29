日本產經新聞今天報導，根據空拍畫面，可以確認外型像巨大防波堤般灰色船體的美國海軍宋瓦特級（Zumwalt）飛彈驅逐艦宋瓦特號，已泊靠在日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。

報導指出，宋瓦特號（USS Zumwalt,DDG-1000）9月26日入港，首度泊靠日本。尖銳艦首為宋瓦特號外觀特徵，是具有高度匿蹤能力的美國海軍最先進驅逐艦。

另外，美軍新型濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）奧克蘭號（USS Oakland）也泊靠美國海軍橫須賀基地，能同時看見上述兩艦可說是相當罕見。

雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）以美國海軍橫須賀基地作為母港，但到今天為止正出海參與美韓軍事演習。

時事通信社日前報導，宋瓦特號以美國西岸加州聖地牙哥作為母港，9月在美軍第7艦隊指揮下泊靠關島，9月19日離開關島。這次泊靠日本，是服役以來最遠航程。

第7艦隊在宋瓦特號離開關島時曾表示，「將繼續支持自由開放印度太平洋的作戰」。

神奈川新聞日前介紹，宋瓦特號2016年服役，外觀設計上跟主砲外露的日本及歐洲等匿蹤艦不同，兩門口徑155公釐的艦砲被收納在船體內部，讓船體外觀凸起物大為減少。

宋瓦特號全長約185公尺、排水量達1萬5000噸，艦上配備戰斧巡弋飛彈等武器，也可搭載直升機及無人機。乘組員158人。

奧克蘭號2021年服役，母港同樣位於聖地牙哥，艦身長度約130公尺、排水量3200噸、乘組員40人。同型艦查爾斯頓號（USS Charleston）也曾在今年6月泊靠橫須賀。