國內疫情升溫，基隆市確診數也持續攀升，衛生局長吳澤誠18日表示， 8月中旬疫情開始回升，預計9月底、10月初會達到高峰，目前確診覆蓋率已達32.2％，大多為輕症，另設有4間專責醫院收治中重症患者，空床率約45％。

基隆市議會舉行定期會，今日由衛生局進行業務報告，許多議員關心疫情升溫，是否研議相關防範措施因應。其中市議員張顥瀚提及，病毒對孩童影響較大，校園防疫有無加強；市議員莊敬聖提出，本市BA.4、BA.5重症患者有多少人，病房是否足夠，並要求市府統計二次染疫人數。

對此，吳澤誠回應，5月18日本市確診數達2500多例，創下單日新高，後續以20至25％下滑至6月底，7月則較為平緩，直到8月中旬開始回升，依據曲線推測，9月底、10月初會達到高峰，再漸漸趨緩，至於疫情回溫原因除BA.5影響外，研判是民眾經歷2年防疫生活後，出現爆發性旅遊及活動。

吳澤誠指出，依資料統計，從7月21日至9月18日重複感染人數約200人， 本市確診覆蓋率已達32.2％，大部分確診者屬輕症，以居家照護為主，中重症患者則收治管理，目前設有4間專責醫院，長庚醫院主要收治重症、部立基隆醫院收治中重症；和以往相比，中、重症患者數有回升，分別維持在17人、25人上下，但沒有大幅竄升。

至於校園防疫部分，吳澤誠說，會和教育處努力合作，遵照教育部防疫指引，從旁協助、確實執行，並加以實施衛教、基本防疫措施等，另一方面也不斷提升學童疫苗接種率，市府已於7、8月設置集中施打站，現更安排9月16日至10月初實施入校巡迴接種。