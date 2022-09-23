【LIVE直播】邊境0+7遭批缺配套 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情降溫，與上周同期相比，今已連續4天下降。中央流行疫情指揮中心宣布，國內今共新增3萬9769例本土個案、256例境外移入個案，另有41例死亡，死亡個案最年輕為20多歲男子，被發現在家中無意識，送醫急救無效死亡。

今日本土個案比上周五減少1661例，下降4％，疫情監測組組長周志浩表示，疫情已往好的方向走。今日本土個案以新北單日新增8525例居多，其次依序為台中5177例、台北4533例、桃園4153例、高雄3421例、台南2509例、彰化2005例等；另境外移入個案則分別自越南、泰國、美國、菲律賓等入境。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

於此同時，國內今新增135例中症、50例重症，重症個案中新增1例兒童肺炎，另有2例孩童多系統發炎症候群（MIS-C），為1兒童、1青少年。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，肺炎的個案為11歲男童，接種2劑疫苗、無慢性病史。9月15日發燒、喉嚨痛，快篩陽確診，9月17日呼吸困難至急診，經檢查有肺炎、缺氧、呼吸性酸中毒，插管使用呼吸器，收治加護病房，給予瑞德西韋、類固醇、抗生素、免疫調節劑等治療，病況好轉，仍在加護病房治療中。

至於2例MIS-C個案，羅一鈞表示，其中1例為10歲男童，曾接種1劑疫苗、無慢性病史，7月4日確診，9月11日起發燒、腹痛、噁心食慾下降，9月14日至醫院門診，診斷急性腸胃炎住院，因發燒持續且有肝指數、發炎指數異常，疑似MIS-C，使用免疫球蛋白等藥物治療，仍在一般病房住院中。

另1例為15歲少年，曾接種3劑疫苗、無慢性病史，8月8日確診，9月16日起陸續發燒、喉嚨癢、頭暈、嘔吐、咳嗽，9月18日至急診，經檢查有黴漿菌肺炎，住院使用抗生素治療，但因發燒持續、凝血功能、發炎指數異常懷疑MIS-C，仍在一般病房治療中。

目前國內兒童重症共累計222例、青少年累計16例，其中兒童有33例死亡、青少年則有5例死亡。