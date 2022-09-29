行政院將開放邊境，預計於10月13日實施入境免居隔（0＋7），關於口罩禁令何時解除，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（29日）表示，目前還沒有要開放的措施，可以討論但還沒到那階段（指脫口罩），要等疫情穩定、確診數下降，達到社區低度流行後，才會考慮開始相關口罩解封措施，口罩解封措施也會分階段性開放。

行政院發言人羅秉成今（29日）主持行政院會後記者會，媒體關注口罩禁令何時解除，國際客來台是否也一體適用？王必勝說，國際遊客入境都要遵守國內相關規定，原則上以「勸導」為主，若是以觀光團方式來台的外國人，會請旅遊社、導遊負起責任，勸導遊客配合，若是自由行也是會以勸導方式，原則上是要求大家能夠自主配合。他強調，防疫至今，自主防疫相當重要，不會再採嚴格手段。

羅秉成補充說，對於國內疫情還是要提高警覺，雖從高峰期開始趨緩，目前並沒有降級，相關國內疫情規範還是要遵守指揮中心規範，不分本國、外國人，台灣口罩供應充足，若有違反防疫規定，採一致性平等原則，適用上不會有例外。