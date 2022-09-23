中央流行疫情指揮中心昨宣布鬆綁邊境，其中入境「0＋7」的新制預計在10月13日開始實施。毒理學專家招名威表示，雖然還是有人害怕開放會導致國外病毒入侵，但台灣終究要回到正常生活，提醒大家現在要提升自己的免疫力，把該打的疫苗通通打滿，健康的飲食和自我防護也都很重要。

招名威昨天在臉書發文表示，終於迎來0＋7部分解封的時候，有些人覺得差強人意，也很怕被國外的其他種病毒入侵，但大家別忘了，終有一天我們要回歸正常生活，簡單的一小步開放，是台灣的進步的一大步。

招名威指出，很多人盼能解除口罩令，他其實也很想，特別是看到在學校上課還是要戴口罩，但有些區域是屬風險較高的地方，一個人確診，周圍很多人都會跟著確診，像是有開中央空調的區域，包括機關行號、公司、學校、補習班、百貨和醫院等，全程還是要佩戴口罩。畢竟除了醫院感染風險偏高，其他場域人口密度也偏高，特別是百貨公司週年慶期間，誰會真的維持社交距離？

招名威認為，大家現在該做的是提升自己的免疫力，除了把該打的疫苗通通補齊，健康的飲食和自我的防護還是很重要，畢竟環境裡又不是只有新冠病毒，還有很多其他種的細菌、病毒、毒物充斥著，小心還是很重要的。