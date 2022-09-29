入境「0+7」5大重點一次看。（圖／指揮中心提供）

邊境管制第1階段開放措施今上路，全面恢復免簽證待遇，旅客入境維持「3+4」，但機場唾液PCR改為發放4劑快篩、總量管制也升至每周6萬人次。中央流行疫情指揮中心今表示，第2階段開放措施將如期於10月13日上路，屆時入境實施「0+7」，總量管制也將升至每周15萬人次。

入境「0+7」檢疫措施調整。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，我們設置了入境檢疫3+4新制的banner，民眾點進去即可進入醫療資訊網，包括入境前的準備、通關流程、居家檢疫、自主防疫、快篩陽怎麼辦等，都會有詳細的說明。比如快篩陽者會依照分流收治原則，符合者，可接受7天居家照護，民眾也可以利用QRcode掃描，有中文、英文2個版本。

指揮官王必勝表示，今日上午至政院報告，目前國內疫情大致上都在預期、可控中，另外次世代疫苗已準備第2階段開打，醫療量能、防疫物資都充足，邊境的準備也順利，基於這樣的理由，10月13日將開始開放邊境「0+7」，院長蘇貞昌也裁示依規定執行。

入境「0+7」相關規定。（圖／指揮中心提供）

王必勝表示，10月13日起，入境總量將改為每周15萬人次，檢驗的方式維持4劑快篩，開放各種交通，若無症狀可搭乘大眾運輸。免簽的部分今日已開放，非免簽的部分開放一般社會訪問及和觀光，取消限團令。

在「0+7」的7天自主防疫期間，王必勝表示，相關的措施、追蹤機制、檢疫通知、關懷服務都會取消，禮拜二和各縣市單位進行視訊會議，會中沒有歧見，大家有提出一些意見，會盡快把指引提供給各縣市做遵循。

王必勝表示，自主防疫期間，會發放4劑快篩，旅客入境第1天就要進行快篩，有症狀也需要快篩，居住的地點需要1人1室，以獨立衛浴為原則，自宅、親友家、一般旅館都可以，外出時需要有2日內快篩陰性結果，外出時維持社交距離、戴口罩，有飲食需求可暫時免戴口罩。

有用餐需要時，旅客可獨自與特定對象用餐，用餐離開座位要立刻戴上口罩。快篩陽需要儘速就醫，可透過視訊診療確診。輕症個案會安置在集中檢疫所、加強版防疫旅館或原地接受居家照護。

王必勝表示，入境的自主快篩以自主申報為原則，不會追蹤，對社區的影響是小的。對於10月13日後，國人心態的調整，他表示，防疫走到這一階段，相關規定會越來越鬆，因為要真正共存，恢復正常生活，很多部分都需要自主管理，相信國民的素質可以做到這一點。

外界好奇，旅客若行程走到一半確診，延伸的費用要如何處理？王必勝回應，旅客確診一樣需要隔離7天，在集中檢疫所、加強型防疫旅館的隔離治療不用付費，但返國的機票若有延期、改班機，這些就需要自己處理。

對於外國人的口罩規範要如何規勸？王必勝表示，依照《傳染病防治法》，不管是國人或外國人來，都是一樣的法律。如果遇到違規就會以規勸為主，若真的有惡意的、重複的犯規，當然也不排除開罰。

至於15萬人次上限是否會再鬆綁？王必勝呼籲民眾不要太著急，之所以訂定上限是為了看看產生的效應，解封的過程都是一步一步做的，如果需要、情況允許就會往下開。