全球工業用記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)近期推出PCIe Gen 4x4 M.2固態硬碟MTE720T，採用112層3D NAND快閃記憶體，連續讀寫速度分別高達每秒7200MB及6500MB，耐用度達3K次抹寫週期(P/E cycles)，以優異的隨機讀寫速度和耐用度為5G、邊緣運算和智慧物聯網等高階市場應用，提供有利可靠的嵌入式儲存解決方案。

MTE720T採8通道設計、符合NVMe 1.4標準，內建DRAM可縮短讀取時間，優化隨機讀取速度，並減少NAND flash抹寫次數，延長硬碟壽命，在傳輸效能與耐用度更具競爭力。為應對嚴苛環境的儲存挑戰，創見導入抗硫化電阻、邊緣補強(Corner Bond)與30u"金手指技術，強化關鍵元件保護，提供更具穩固耐用的運作表現。MTE720T工作溫度支援類寬溫規格，可在-20度C~75度C區間內穩定運行，以適應經常性的冷熱循環變化及急遽溫差的極端氣候要求。

為提升大數據世代下資料傳輸完整性和資安層級，創見結合先進製程技術與韌體優化，包括LDPC ECC自動糾錯機制、動態熱能管理機制(Dynamic Thermal Throttling)與電源保護等技術，可有效提升運作穩定性和資料存取完整性。另外，透過軟硬體整合技術，提供獨家研發軟體Control Center，具備遠端SSD狀態監控及管理等功能，協助企業打造兼具安全且智慧的管理儲存系統。

創見作為嵌入式產品領導品牌，在儲存技術與產品研發深耕多年。憑藉專業的研發團隊、長期穩定的供貨能力、設立於台灣的自有生產基地，以及全球技術支援服務，持續提供更具競爭力的嵌入式儲存解決方案，與企業攜手建構智能新世代。