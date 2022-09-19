BA.4、BA.5疫情還在燒，台中再傳女嬰中秋後感染確診，突然出現胸凹、呼吸喘，家長急帶孩子就醫，經搶救5天才恢復意識及精神轉好。

中央流行疫情指揮中心19日公布全國新增2萬8210例本土個案，台中市新增3517例，相較前一周（9月12日) 2946例，有19.38％的增幅，值得注意的是近日也出現兩名幼童重症入住加護病房，其中一女童是6月中確診，8月底突然出現高燒、心跳加速到醫院掛急診，經診斷就是MIS-C，經收住院治療後，18日康復返家。

另名女嬰則被家人感染確診，中秋連假後第一天9月12日突然呼吸急促還出現胸凹、發燒等症狀，經收治到加護病房搶救5日，女嬰才意識轉清醒，恢復食慾和活動力，目前仍住院治療中還未從兒童重症解編。

台中市衛生局統計今年以來18歲以下兒童、青少年已有13萬9546例本土確診個案，其中中症、重症累計88例，1例死亡，累計有15例孩童MIS-C確定病例。

中央流行疫情指揮中心預估9月21日或28日，會達到疫情高峰，台中市診所協會理事長曾崇芳指出，嬰幼兒是MlC-S高危險群，且根據國外的醫學報告，施打新冠肺炎疫苗可以減少9成左右重症機會，所以在此呼籲家中還未打滿兩劑的嬰幼兒或兒童的家長，應該趕快帶小朋友去醫療院所施打新冠肺炎疫苗，以減少家中寶貝重症及MlS-C的機會。