味全龍重炮手吉力吉撈・鞏冠先前因確診缺陣，但他手感未受到影響，歸隊第2戰就開轟，且是球隊贏球的致勝功臣，他表示，隔離時除了盡可能維持體能外，最大關鍵就是透過意象訓練維持比賽感覺。

上半季尾聲鞏冠就曾因跑壘導致膝蓋受傷缺陣，前陣子又因為確診脫離陣線，而他不在的時候球隊也正好碰上連敗低潮。「其實也知道現在都有可能會確診，其實自己也都有做好防疫，但還是不知道怎麼被感染的。」

缺陣時鞏冠沒有太多負面想法，但還是有想說「為什麼我不是在大家確診的時候一起？」，他透露，當時是在球隊例行性快篩時驗出陽性，「那時候也覺得很奇怪，怎麼會確診，兩條線很快就跑出來，重新驗也是一樣。那時候自己只有一點流鼻水，原本還以為是換季過敏。」

得知確診當下只想到「蛤？又要回去斗六了」，好在他只有流鼻水、小咳嗽，在隔離期間也能進行簡單訓練維持體能，也不敢趁機放縱亂吃。鞏冠笑說：「就把牆壁當作投手，進行意象訓練，也都有看比賽關心球隊近況。」

歸隊第2戰就開轟，也是昨天球隊的勝利打點，鞏冠笑說是劉基鴻開啟了「開關」，點燃攻勢，「其實就是要不斷灌輸自己觀念，無時無刻把自己準備好，不能給球迷沒有準備好的感覺，這也是身為職業球員必須要做到了。」