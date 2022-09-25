中央流行疫情指揮中心今天公布新增223例中重症，其中兒童重症一口氣新增4例MIS-C個案，年齡介於1歲到12歲，年紀最小的一歲男童，有蠶豆症，另一名12歲男童接種2劑疫苗仍重症MIS-C。

發言人莊人祥表示，兒童重症MIS-C年紀最小的個案為一歲男童本身有蠶豆症病史，尚未接種疫苗，7月25日確診，9月19日起陸續有發燒、腹瀉、咳嗽、九月22日就診，就醫診斷疑似MIS-C住院，使用免疫球蛋白藥物治療中。

第二例為2歲女童，沒有慢性病史，尚未接種疫苗，9月6日確診，9月14日陸續發燒、腹瀉，9月18、19日到急診，診斷急性腸胃炎，懷疑MIS-C住院，目前病況好轉，預計今天出院。

第三例為10歲男童，沒有慢性病史，接種一劑疫苗，630確診新冠，9月18日起陸續有發燒、頸部腫塊、嘔吐、腹瀉，9月20日到就醫診斷疑似MIS-C住院治療。

最後一例是12歲男童無慢性病史，已接種2劑疫苗，9月27日確診，9月19日陸續有發燒、嘔吐、腹瀉、皮疹、黃疸，就醫診斷MIS-C急性肝炎住院，免疫球蛋白藥物治療。

截至今日為止，國內12歲以下兒童重症累計227例，包括腦炎31、肺炎24、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C146例、共病3例，重症中有33人死亡。

莊人祥表示，昨天6個月到4歲幼兒有3292人接種莫德納疫苗，其中第一劑接種752人次，第二劑接種2540人次，輝瑞第一劑2135人。該年齡層第一劑量接種率38.1%，第二劑7.5%，截至昨天共接種2萬7246人次。