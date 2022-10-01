公費流感疫苗今開打，優先開放醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員等接種。隨者新冠肺炎疫情走到尾聲，公共場所的人潮已恢復，衛福部長薛瑞元表示，許多專家都預測，今年的流感可能會比較嚴重，沒有做好防護，流感就會反撲，對健康的威脅不下於新冠肺炎，呼籲公費對象盡快接種。藝人楊烈今也受邀擔任防疫大使，在場示範接種，呼籲大眾一起打疫苗。

疾管署長周志浩表示，先前幾乎沒有什麼流感病毒分離出來，但這幾周的實驗室監測資料顯示有增加現象。冬季是流感最容易傳染的季節，隨者氣溫越來越冷，會持續增加，這時打疫苗真的不會太早。

薛瑞元表示，過去2年對抗新冠肺炎，國人同胞都很配合防疫指引，充分做好戴口罩、勤洗手，疫情之中大家都自我約束，減少人流，這2年流感疫情並不明顯。現在新冠肺炎已經到了接近要結束的時候，從開學到中秋節以來，人潮已恢復到疫情前的程度，許多專家都預測，今年的流感可能會較嚴重，不會像前2年。有人說這叫做免疫負債，要還，他個人不太贊成，如果能做好防護措施，過去少的就不會回來找我們。

「防護措施要做好，最重要是打疫苗」，薛瑞元表示，流感疫苗的效果多年都受到肯定，今年疾管署準備了630萬劑疫苗供民眾施打，希望大家體會到沒有做好防護，流感就會反撲，對健康的威脅不下於新冠肺炎。符合條件的，麻煩趕快接受施打，保護自己、家人和社會。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50～64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段開打。

接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，疾管署表示，接種後保護力平均約可達30～80％，對18歲以上成人因流感而住院的保護力有41％，對重症保護力則可達82％。69歲的楊烈今也示範接種疫苗，透露自己17年前曾罹患第2期大腸癌。他也表示，生病是非常不舒服的事，不管是家人，或醫護人員都非常辛苦。

為提升保護力，楊烈已打滿４劑新冠疫苗，因應流感季節，自己也捲起衣袖接種流感疫苗，保護自己、保護家人，希望跟他一樣曾有或現為罹患重症的朋友，一起打疫苗、顧健康。

疾管署提醒民眾，今年全台約有4000餘家接種合約院所可供施打流感和疫苗，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，節省排隊等候時間。前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。