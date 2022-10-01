後疫情時代來臨，台灣入境「0+7」預計13日上路，日本也宣布10月11日開放自由行，讓不少台灣人迫不及待下訂機票，不過剛從日本結束40天旅行的台大感染科前醫師林氏璧表示，他入住銀座某知名飯店，碰到的櫃台人員沒有一個會講英文，呼籲民眾現在若想去日本自由行，要特別注意語言隔閡，且如果台人在當地染疫需要治療，恐怕會面臨更大難關。

日本旅遊達人林氏璧在FB粉專發文表示，近日看到許多人討論日本自由行，他認為，在疫情前只要是去日本的大城市，就算完全不會說日文，溝通上也不會有問題，因為大多數的店家都有會講中文的店員，且漢字與地圖隨處可見，會說英文的日本朋友也越來越多。

但進入「後疫情時代」，林氏璧卻有不同以往的感受。他表示，7月底入住銀座某知名飯店時，發現櫃台人員完全不會說英文，「只好開始用我的蹩腳日文溝通」，後來林氏璧遇到一名台灣工作人員對他表示，「櫃檯一個會講英文的人都沒有」。

林氏璧說，日本近兩年觀光客流失，能理解飯店不要求工作人員的英文能力，但7月底日本國門已部分開放，「在銀座這麼與國際接軌的地方，我非常震驚」，認為旅遊業要恢復到疫情前的水準，或許還需要時間準備。

此外，林氏璧提醒，若台灣人在日本染疫需要就醫，語言障礙的問題會更大，提醒民眾要先做功課，找到能溝通無礙又能接受外國人的醫療單位。

文章曝光後，也有旅居日本的網友表示，過去觀光客只有去醫院，或是發生車禍時比較需要用到日文溝通，不過現在比較大的保險公司也有翻譯服務，「憑我十幾年前就日檢一級，住院還是邊查邊溝通，醫生是可以講一點英文，護士真的不可能」。

也有其他網友留言討論，「疫情以前，藥妝店、電器店等，有很多打工的華人」、「不會日語至少要做功課，自助旅行就是靠著自己才能成長」、「比手畫腳也很好，只要有心，都可以解決問題」、「大飯店櫃台不會英語，太文化衝擊了」、「會看Google map、會用Google翻譯，就可以了」。