幼童抵抗力較弱，生病易出現嚴重反應。兒科急診醫師吳昌騰分享，幾天前收治一名幼童，轉院來之前，已出現發燒、嘔吐、食慾不振與抽搐症狀，抽血檢驗發現發炎指數明顯上升，雖經搶救仍不幸去世，而導致幼童病情發展如此快速的原因就是細菌性腦膜腦炎。

吳昌騰近日在臉書發文表示，兒科急診12小時才輪1班，白班的上班時間是從早上7點到晚上7點，有些病人常在他們要交接的最後1小時，也就是傍晚6點左右來看診，而這些患者的病情又急又快，經常讓人措手不及，幾個月前他與學弟交接的時候，對方突然說「學長！幾天前從XX醫院轉來的病患走了！」

吳昌騰指出，聽到這個消息他很驚訝，他記得那個孩子轉院的那天，大概下午2點多，他就接到XX醫院的電話說「有個小孩子，發燒了1天，有嘔吐的現象，但沒有拉肚子。孩子到院後，出現食慾不振、發燒和抽搐的症狀。」該院安排孩子抽血檢驗發現發炎指數明顯上升，懷疑有嚴重感染，因此決定將孩子轉院。

吳昌騰表示，約莫下午6點多，這個孩子就轉到他們的兒科急診，當時他發現孩子的狀況不是很好，發燒又抽搐，排除是新冠肺炎的狀況下，他們高度懷疑是細菌性腦膜炎合併敗血症，因此立刻展開治療，先後給了廣效抗生素、廣效抗抽搐藥物及降腦壓藥物，同時也持續監測孩子的生命徵象，並緊急聯絡兒科加護病房，終於在晚上7點的時候將孩子送入加護病房。

吳昌騰說，他們真的盡力了，但是孩子的病情發展迅速，即便在加護病房主治醫師的努力下，仍無法挽救孩子的生命，而讓孩子病情進展如此快速的原因就是「細菌感染！引發細菌性腦膜腦炎！」

吳昌騰提醒，這段時間除了新冠肺炎之外，還有一些病毒與細菌是值得大家注意的，為了孩子的身體健康，大家用餐前仍要記得洗手。另外，也要在必要場合戴上口罩，生命就是這麼脆弱，疾病就是如此的無情，世事無常。