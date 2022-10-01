一名人妻表示，她和老公婚後住在娘家，近日妹妹回老家坐月子，由於泌乳量大，便將寶寶喝不了的放在冰箱冷藏，怎料，某天她半夜跑到廚房找東西吃，卻看到老公偷喝妹妹的乳汁，另一隻手則放在褲襠裡面動來動去，震撼的畫面讓她當場愣住，也不知道該怎麼辦才好，貼文引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，目前她和老公搬回老家和父母一起住，最近妹妹剛生完小孩，回娘家坐月子，由於妹妹的泌乳量較多，所以她都會將多餘的奶水存放在冰箱裡面，本來這些都是很正常的事情，結果昨天半夜她嘴饞去冰箱拿巧克力吃，卻看到令她難以接受的畫面。

女網友透露，她的老公竟然一手拿著妹妹冷藏的乳汁，一手在褲襠裡面動來動去，她與老公對視的瞬間，發現對方的嘴唇上面有乳汁的痕跡，那一瞬間她嚇得說不出話來，而老公卻鎮定像是什麼事情都沒有發生，將奶水的瓶蓋蓋好，然後把手抽出褲管，關好冰箱以後就離開了，獨留她呆站在那邊。

女網友指出，後來她回房間睡覺，到早上醒來都沒有跟老公說過半句話，而老公還一如往常的吃早餐、跟家人聊天，後來就神態自若的去上班了。她到底該怎麼消化這件事情，後續要怎麼處理？老公為什麼要這樣做？也不知道該怎麼和家族成員談論這件事情。

貼文引起網友討論，「老公喝你妹妹的乳汁打手槍，換做是我，我怎麼想都無法維持這段婚姻耶」、「這世界上真的無奇不有，Dcard總是讓我看到世界的驚悚面，到底多噁的人才會做出這種事」、「太噁了啦，完全無法接受」。