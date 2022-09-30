徐佳瑩昨開直播獻唱。（亞神音樂提供）

徐佳瑩相隔1年昨晚（29日）在FB及IG開了久違的「佳瑩之音」直播，她一連演唱9首歌，不僅有新專輯《給》的4首歌曲，也翻唱陳奕迅、梁靜茹、林宥嘉、韋禮安等人的經典曲，唱到興起時，徐佳瑩不僅手舞足蹈，還自備螢光棒揮舞，嗨到不行，甚至抱著2個大玩偶來代替阿爆＆Brandy「合唱」〈切歌〉，整場直播長達50分鐘，她隨興彈唱並與歌迷話家常，也是她日前宣布懷2胎後首開直播。

她昨一開始用鍵盤自彈自唱陳奕迅的〈紅玫瑰〉，接著送上梁靜茹的〈可惜不是你〉，選唱韋禮安的〈如果可以〉時，徐佳瑩不忘祝賀新婚的他，受到月老眷顧找到共度一輩子的伙伴。鍵盤伴奏外，徐佳瑩還用吉他彈唱林宥嘉的〈我總是一個人在練習一個人〉，並表示「如果會跟自己相處的話，一個人是可以做很多事的，像現在老公不在家、兒子睡著，我也是一個人，就來陪大家唱歌，也是相當的享受呢」。

除了翻唱，徐佳瑩新專輯《給》的歌曲當然也不會少，她一口氣唱了〈沒有第三者的分手〉、〈雛形〉、〈準明星〉和〈切歌〉，笑說這次宣傳期比較少現場演唱，謝謝大家讓她有線上練歌的機會。她還自備螢光棒，邊唱邊搖螢光棒，嗨到一度在鏡頭前熱舞，但仍巧妙避開鏡頭沒讓孕肚曝光。

直播尾聲，徐佳瑩演唱暖心單曲〈行走的魚〉，表示：「這首歌的歌詞很溫柔，連我自己演唱都覺得被療癒到，希望所有正在經歷一些低潮的朋友們都可以在這首歌裡找到出口。」最後邀請大家留言下次想要聽的歌，承諾會盡量多在網路上與歌迷互動，在多唱些好歌給大家聽。