許志安日前透過直播分享新歌。（翻攝許志安臉書）

許志安日前透過直播分享新歌。（翻攝許志安臉書）

許志安（安仔）在2019年爆出外遇事件驚爆港台娛樂圈，經過3年沉澱，鮮少露面的他近日終於重新出發，日前舉行網上直播音樂會「Human Live」，與樂迷分享人生體會，哽咽獻唱新歌〈人與人之間〉並自我期許希望成為一個更好的人」。老婆鄭秀文（Sammi）因早先起程飛往巴黎出席時裝周活動，雖不在他身旁仍不忘為老公打氣，在社交平台分享留言「巴黎今天，放晴。雨後有陽光。我的身心，也放晴」，似為安仔重新出發感到開心。

許志安今年加盟環球唱片，推出全新作品〈人與人之間〉並舉行直播音樂會，他以〈一步一生〉一曲揭開序幕，坦言完全感受到這四個字的重量：「現時心情有少少緊張，看似已經習慣，但又有點陌生。我會好好珍惜今晚，特別用心為大家唱歌。」也透露停下腳步的這段時期，他獲得更多時間沉澱、思考、裝備，成為一個更好的自己。

許志安2019年爆出偷吃女星黃心穎，不僅重挫形象，演藝事業更是一夕間跌落谷底，雖事後得到正宮鄭秀文原諒，不過卻仍鮮少公開露面，整個人消失演藝圈。神隱3年的他，日前重新復出推出全新作品，並和粉絲分享人生體悟。安仔戴著婚戒深情演唱，短短3天湧入逾3萬多人點閱，紛紛鼓勵他「期待你的復出」、「一步一步向前走，加油」、「想起過去回憶滿滿，陪伴著我們走過的青春歲月」。