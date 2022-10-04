古代帝王為了鞏固勢力，因此經常和其他國家進行政治聯姻，但當時交通並不發達，遠嫁他鄉的公主往往要花上幾個月，甚至幾年的時間才能抵達。元朝的闊闊真公主在元世祖的指示下，遠嫁伊兒汗國，然而等她歷經2年搭船抵達後，才發現原本要和自己結婚的君主早就過世了。

根據《泉州網》報導，說到古代女子遠嫁，大多數人都會想到昭君出塞、文成公主進藏的故事，元世祖忽必烈的女兒闊闊真公主卻鮮為人知，關於她遠嫁波斯的歷史記載也很少，大多見於威尼斯人馬可波羅所寫的《馬可波羅遊記》。

闊闊真公主是蒙古卜魯罕部女子，1286年，伊兒汗國（現中亞南部至西亞一帶）君主阿魯渾最心愛的妻子忽勒塔黑哈敦（卜魯罕部）過世，留下遺言要求由「同族」女子繼承后位，於是阿魯渾派使者前往元朝，和元世祖討論和親一事，考量到國家的安定，元世祖答應了阿魯渾的要求，並從卜魯罕部女子中，選出闊闊真公主遠嫁伊兒汗國。

1291年，闊闊真公主在馬可波羅以及伊兒汗國使者兀魯、阿卜失哈等人的護送下由泉州出發，一行人搭船航經爪哇、印度洋，路程既遙遠又艱辛，和親團死傷大半，最終耗時2年2個月才抵達伊兒汗國。然而他們不知道的是，早在和親團出發不久後，阿魯渾就因為年紀大太而過世，讓剛抵達的公主進退兩難。

後來阿魯渾的弟弟海合都繼位，命使者把闊闊真送到阿八哈耳，和阿魯渾的兒子合贊成婚；1295年合贊發動戰爭，成功推翻海合都奪取王位，可惜的是闊闊真公主在合贊即位3個月後就去世，但她也陰錯陽差成為了伊兒汗國的王妃。