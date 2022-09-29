現代社會中年齡差好幾輪的「祖孫戀」，總是會引發關注與熱議，但其實在古代也有一段忘年的「嬤孫戀」。漢景帝的姊姊劉嫖在50歲喪夫，耐不住寂寞的她迷戀上一名13歲少年，便將他養在家中，供他讀書、學才藝，還積極安排他與皇帝見面，就連死後都不想和丈夫合葬，而要和情夫葬在一起。

綜合陸媒報導，劉嫖是漢景帝的同胞姊姊，被封為「館陶公主」，又因下嫁給堂邑侯陳午，所以被稱作「堂邑長公主」。劉嫖極具政治野心，和景帝的妃子王美人聯手，讓王美人的兒子劉徹當上皇太子，也就是後來的漢武帝，並娶劉嫖的女兒陳氏為太子妃，等到武帝登基後，陳氏成為皇后，劉嫖因為和劉徹的血緣關係，再加上輔立武帝有功，所以被尊封為「竇太主」。

然而享盡榮華富貴的劉嫖，在50歲時面臨丈夫過世的噩耗，寡居的生活讓她覺得寂寞不已。當時劉嫖聽聞有一名經常跟母親到府中賣珠寶的13歲少年董偃長相俊美，於是好奇召見他，沒想到看一眼就迷戀上他，將他養在府中，供他讀書、學習才藝，等到董偃18歲時，在外做竇太主的隨從，回到府裡則成為她的內侍。

除此之外，劉嫖也積極設宴安排董偃和武帝見面，董偃因此受到武帝寵愛，不但受賜官服，武帝還尊稱他為「主人翁」，甚至可以出入宮中參加活動；身為公主的情人又備受皇帝青睞，讓董偃成為當時的大紅人，各地封王、駙馬紛紛前來「抱大腿」。

不過大臣東方朔卻對董偃相當不以為然，認為他私通公主、敗壞男女風化，又讓君王不務正業，於是向武帝切諫，武帝從此開始疏遠董偃，董偃也逐漸不得寵信，並在30歲那年鬱鬱而終。劉嫖在董偃過世數年後才跟著離世，臨死前她還請求不要和丈夫陳午合葬，而是和情夫董偃一起葬在霸陵。