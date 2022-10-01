筆者撰寫一系列中國古史旨在傳述被遺忘或忽視的歷史，行筆至漢朝，鑒於退將于北辰在政論節目慷慨激昂地說：「兩漢互視為偽政權，劉秀篡漢」的言論，真是不勝唏噓，不得不讓筆者先簡述一下兩漢的名帝與東西漢關係之後，再評論這愚人節才有的荒謬笑話。

漢高祖劉邦統一秦朝滅亡後的天下建立漢朝，從未自稱西漢，劉秀復辟的王朝也未自稱東漢，而是史書根據劉秀東遷京都而區分為前漢後漢或東西漢。西漢經文景之治與民休養生息，國力不斷增強。到第七位皇帝漢武帝（公元前157至87年）時更大刀闊斧進行改革，使大漢天威登峰造極，成為西漢王朝最輝煌的時代，與同一時期的羅馬帝國併稱東西方兩大強國。

●武帝創造六個第一

他執政期間創造了6個第一，之前歷代皇帝無人能及。

一、罷黜百家獨尊儒術

接受董仲舒「尊儒術」建議，推崇「公羊春秋學」，其所闡釋的「春秋大義」包括尊王、維護中央最高權威、主張「大一統」等。五經博士的地位更為崇高重要，除儒家學者外，其他學派都喪失問津「博士」資格，所用官員與賢才士人皆為儒家，以天人合一思想為依據，制定政治與軍事的變革。

二、首創太學培養人才

「太」指第一，太學就是最高學府，設於京師，選出五名最有學問的鴻儒擔任五經博士，另選拔50名最優秀青年做博士弟子（太學生）。建立文官選拔制度，軍功政府改為文官政府。

三、全力拓展疆土

15次討伐匈奴，勢力遠達西域蔥嶺；平西夷，併兩越，疆土及至南海。

四、首次以皇帝年號來紀年

中國歷史上首次出現年號「建元」在漢武帝時期，之前的帝王只有年數沒有年號，即以帝王在位的年數來紀年。清朝趙翼《二十二史劄記》考證指出，年號紀年是在漢武帝十九年首創，「元」是《周易》「乾卦」六十四卦的第一卦，居於首位，意為開始。

五、開闢絲綢之路

與匈奴征戰之時，派張騫出使西域各國開闢絲綢之路，以長安為起點，最遠到達西亞諸國的陸上貿易通道。

六、以罪己詔表明心志

漢武帝在位54年，文治武功都創下前所未有的功業，然而連年對外用兵、出賣爵位、允許以錢贖罪，盛世之下也潛藏著危機。公元前89年漢武帝下「輪台罪己詔」反省曰：「增賦稅、駐軍輪台實乃擾勞天下之舉，朕廢苛政，減賦稅，與民休息」（見《漢書·西域傳》）。此罪己詔表明漢武帝將重回與民休息及重視發展經濟。

●史書對漢武帝評價

歷史所以值得再三研讀比較分析，因為作者的觀點和所處的時代不同。《史記》、《漢書》、《資治通鑑》對漢武帝的評價各異，《史記》的態度隱晦不明，作者司馬遷對於漢武帝時代，既是目擊者又是參與者，因此《史記》的評價隱藏於字裡行間的分析。

《漢書》則指出「武帝之雄材大略，不改文景之恭儉以濟斯民，雖《詩》、《書》所稱何有加焉」，作者班固為東漢史學家，編寫《漢書》乃為當朝撰史，負面評價當然能免則免，他也提及漢武帝的一些缺陷，但認為瑕不掩瑜。

《資治通鑑》作者司馬光為北宋史學家，距漢朝已經一千年，不受政治因素影響，因此對漢武帝評價較為直接，認為「武帝窮奢極欲，繁刑重斂，內侈宮室，外事四夷。信惑神怪，巡遊無度。使百姓疲敝起為盜賊，其所以異于秦始皇者無幾矣」。

●光武中興恢復漢室政權

公元23年10月，由綠林軍推舉的的更始帝劉玄計劃恢復漢室，他怕同時起義的劉邦九世孫劉秀成了氣候將取代其地位，於是令劉秀帶領數百名隨從到河北鎮撫州郡；劉秀到了當地廢除王莽制定的嚴刑酷法，備受百姓愛戴。他的同窗鄧禹說「更始帝非明君，不值得追隨，應成立忠於你的官府」，此話一語驚醒夢中人，公元25年劉秀在鄗（位於今日河北）稱帝，即光武帝。

更始帝於公元24年9月攻佔長安，新朝滅亡，他認為穩坐帝位而沉湎於宮廷奢華生活，將朝政委託岳父趙萌，放任外戚專權，因此朝政日益腐敗，地方豪強擁兵自重。次年赤眉軍攻陷長安，更始帝投降，同年12月被殺；公元26至27年，赤眉軍經光武帝連續討伐而投降瓦解。光武帝將京城從長安東遷洛陽並削除各地割據勢力，統一全國，重新恢復正統漢室政權，史稱東漢或後漢。

劉秀及其後代的東漢皇帝否認僅在位兩年的更始帝劉玄是漢朝皇帝，官修《東觀漢記》（出自北宋《太平御覽》）只將劉玄歸為列傳。

從公元17年荊州發生大飢荒，綠林軍起義（根據地在湖北綠林山），18年山東琅邪人樊崇起兵造反稱為赤眉軍（戰士眉俱塗成赤色），一直到公元25年劉秀稱帝，連年戰亂加上新朝的苛捐雜稅，百姓不勝其苦。光武帝決定仿效西漢文景之治推行休養生息政策，廢除王莽苛政，裁併郡縣，精簡官員，提倡清靜節約；嚴格控制皇室開支，沒有後宮佳麗三千人，只有皇后郭聖通和幾名嬪妃。

光武帝在位33年，重用岑彭、馮異等雲台二十八將，其中征西大將軍馮異精通《左氏春秋》與《孫子兵法》，早年為王莽效力，後歸附劉秀立下汗馬功勞，是東漢佐命虎臣，居功厥偉；尤其是征伐赤眉、定關中之功，深得劉秀信任。《後漢書》為二十八將立傳，稱「咸能感會風雲，奮其智勇，稱為佐命，亦各志能之士也」。東漢社會逐漸從新朝末年的動盪中恢復，史稱「光武中興」。

●史書對光武帝評價

史書對東漢光武帝的評價甚少負面記載，《資治通鑒》曰：「雖以征伐濟大業，及天下既定，乃退功臣而進文吏，明慎政體，總攬權綱，量時度力，舉無過事，故能恢復前烈，身致太平」。

《東觀漢記》曰︰「帝即有仁聖之明，氣勢形體，天然之姿，固非人之敵，翕然龍舉雲興，三雨而濟天下，蕩蕩人無能名焉」。

王夫之《讀通鑒論》曰：「光武之得天下較高帝而尤難矣，光武之神武不可測也。三代而下，取天下者，唯光武獨焉！自三代而下，唯光武允冠百王矣」。

宋朝開國皇帝趙匡胤曰：「開闢以來，聖帝明王多矣。粵若無位而興，無兵而起；自民間兮為天子，而能掃蕩煙塵，混同文軌；保功臣之令名，進文吏而致治，有始有終者惟光武皇帝而已」。

●荒唐無知 張飛打岳飛

2021年9月退將于北辰在年代新聞台《新聞面對面》政論節目中說：「東漢西漢都稱自己是漢，都稱對方是偽政權，稱對方是篡漢，可是千年之後，歷史幫你寫，稱東漢西漢。晉朝也是如此，東晉西晉都稱自己是晉，宋朝也是叫南宋北宋，當時雖然分裂，都稱自己是宋。」其言令人錯愕！

這名陸官59期的退將連基本的歷史常識都不知，還大言不慚、跨跨其辭說「東漢西漢互稱對方是偽政權是篡漢…」，其荒唐無知言論堪比張飛打岳飛，貽笑大方。主持人謝律師未否認，是否亦屬無知？

●兩漢兩晉兩宋非同一時空

歷史真相是兩漢「並非同時存在」，而是由漢室後代劉秀的西漢繼承東漢法統，若非王莽篡漢成立短命的新朝中斷漢室，漢朝是一脉相承，沒有東西漢之別。被稱為「正史」的二十四史順序是《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》、《晉書》…，明顯指出兩漢是繼承關係，沒有史書稱「西（前）漢與東（後）漢互稱對方是偽政權或篡漢」。

在分裂的魏蜀吳三國鼎立時代，大漢的正統觀念依然深入人心，曹操一世梟雄都不敢明目張膽跨越雷池，因此曹操即使廢漢獻帝，也只自稱魏王，而由其子曹丕稱帝，自認以「曹魏」合法取代原本的漢朝。可是蜀漢的漢景帝玄孫劉備立刻稱帝是為漢昭烈帝，表明他才是正統漢室後裔，因此互稱對方是不合法政權（當時還沒有偽政權這稱呼）。

晉朝分為兩個時期，即西晉（公元265－316年）與東晉（317－420年），合稱「兩晉」，上承三國下啟南北朝，共154年。西晉末年因有八王之亂，元氣大傷，造成五胡亂華局面，大量百姓南渡；公元316年西晉滅亡，北方從此進入五胡十六國時期。

公元317年晉室皇族司馬睿稱帝，定都建康（今日南京）是為晉元帝，史稱東晉，據有華南地區。兩晉基於亂世分處不同年代，西晉亡國前豈預知有東晉繼之？根本不存在互指對方是偽政權的時空。

南北宋也不是同時存在更非分裂，公元1127年金兵侵略北宋，徽宗、欽宗二帝被金兵俘擄，北宋滅亡。徽宗之子康王趙構為延續宋朝命脈，南下稱帝是為宋高宗，定都臨州（今杭州），史稱「南宋」。宋高宗與宋徽宗有親子關係，有父子互指對方是偽政權？

●假新聞偽歷史自曝其短

于北辰的言論就是無知自創的假新聞、偽歷史、愚民加誤導年輕一代；所謂畫虎不成反類犬，不倫不類，弄巧成拙，自曝其短，拖主持人和年代新聞台淌混水，還是多讀點書再賺通告費吧！

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