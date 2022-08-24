一般人對古代封建社會的印象，女性的地位都比較低下，必須嚴守三從四德，也不能隨便拋頭露面，但歷史學家指出，其實在宋朝以前，甚至是宋朝初期，女性的自由度和社會地位並不低，離過婚、生過孩子的婦女有機會再嫁，唐朝的女性甚至還能主動向婆婆提出離婚。

大陸清華大學歷史系教授張國剛指出，古代官方對女性的限制很多，但在宋朝以前的民間並不明顯，也不要求女性必須謹守貞節，離過婚、生過孩子的女性都有機會再婚，比如漢武帝的媽媽就是離婚婦女，和前夫還有個孩子，但最後仍嫁給漢景帝，甚至當上皇后；另外，唐朝女皇帝武則天和唐玄宗的寵妃楊貴妃，也都先後嫁過2任丈夫。

張國剛表示，在當時比起女性的貞節，大部分人更在乎的是門當戶對，只要有足夠的身分地位，有沒有結過婚根本不重要，反之如果是沒結過婚，但身分地位很低的女子，男方就絕對不會娶她當正妻，頂多納妾。

漢朝開國元勳張良的妻子就曾離過5次婚，在嫁給張良之前，還曾嫌棄對方太窮而不願出嫁，由此可知當時有身分地位的女子是稀缺資源，才能反過來挑選結婚對象，唐朝婦女甚至還可以和婆婆提出離婚。

張國剛認為，到了宋朝之後，因為佛教儒化、宋明理學的發展，以限制女性、壓縮女性的自由，來維護禮教的秩序，導致女性的在社會上的地位逐漸下降，且有越來越嚴重的趨勢，像是在宋元時期不曾出現的貞節牌坊，到了明清兩代就開始大量產生。