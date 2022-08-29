在古代封建社會中，皇帝為了鞏固自己的地位，想出許多方法，包含分權、廢除丞相制度以及設立特務機構等，其中最著名的就是明朝的「錦衣衛」，他們權力極大，不但能主動偵查案件、審判犯人，連皇親國戚都可以直接抓捕，讓文武百官都聞風喪膽。

大陸黑龍江大學歷史學教授周喜峰指出，錦衣衛是明朝的特務機構，最初由明太祖朱元璋成立，但實際上錦衣衛的前身是朱元璋的衛隊，一方面負責皇帝的安全，在暗處隨時注意皇帝周遭的情況；另一方面則是掌管皇帝的儀仗，每當皇帝出席各種場合，比如祭祀、巡遊等，都是由衛隊來擔任儀仗隊；一直到胡惟庸案件之後，朱元璋才把衛隊改稱為錦衣衛。

而錦衣衛「升級」之後，不只負責保護皇帝的安全，由於朱元璋出身貧寒，曾做過一段時間的遊方僧，並且變得多疑、不信任他人，因此錦衣衛還得監視文武百官，探聽大臣們的動向，負責偵查情報，大臣退朝以後，回到家裡做了什麼，皇帝都可以透過錦衣衛知道，甚至第二天上朝時還會詢問，一旦說謊馬上就會被揭穿。

除此之外，皇帝欽定的案件都會交給他們調查、審訊，甚至還可以直接判刑，不用經過三法司（刑部、大理寺、都察院）；錦衣衛的首領稱作「錦衣衛指揮官」，通常由皇帝的親信武將擔任，直接向皇帝負責，且權力極大，可以直接逮捕任何人，包括皇親國戚，並進行不公開的審訊。

直到後來，朱元璋覺得錦衣衛依仗皇權，做了很多違法、越矩之事，於是廢除錦衣衛，還把刑具全都燒掉了。但明成祖朱棣登基後，為了加強皇權，他又恢復錦衣衛，作為自己的耳目，一直持續到明末清初，錦衣衛才逐漸消失在歷史中。