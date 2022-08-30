林案宣判結束，林男在冤獄平反協會工作人員陪伴下走出高雄高分院，面對穿越烏雲灑落的陽光，多次望向天空，眼淚止不住。（袁庭堯攝）

纏訟15年、林金貴槍殺計程車司機疑案，再審更二審又出現戲劇性逆轉。林男原本遭判無期徒刑定讞，力拼再審逆轉獲判無罪。2021年再審更一審又認定林男有罪，判無期徒刑。30日再審更二審高雄高分院宣判，林男無罪，林男走出法院激動地無法言語。

林案多次走在法律天秤的兩端，堪稱法界罕見案例。林案宣判結束，林男在冤獄平反協會工作人員陪伴下走出高雄高分院，面對穿越烏雲灑落的陽光，多次望向天空，眼淚止不住。

「聽到無罪兩個字，心臟一直跳。」林男表示，聽判前依然緊張，聽到無罪後也不知道該說什麼，只能感謝協會人員一路陪伴支援。林男姊姊也說，清白就是清白，希望此案平安順利落幕。

現年43歲的林金貴2007年5月涉嫌在高雄鳳山持槍射殺王姓計程車司機，當時一審依2位目擊證人、1名應召女、1名林男女性友人等人指證認定林男行凶，當年10月林男被逮羈押入獄，2010年遭判無期徒刑定讞。

協會2度替林男聲請再審均遭駁回，2015年林男胞姊以1張他案發前2個月拍的短髮大頭照為證，強調林男與監視器拍到的凶手長髮樣貌不符，成功取得再審門票。2017年4月高雄高分院終於裁准再審，林男也結束9年多的牢獄。

2018年8月高雄高分院再審認為，案發後1小時，林男在台南縣佳里鎮曾撥打行動電話，等同不在場證明，此外2位證人指證時間過久且違反程序，最後逆轉改判林男無罪。

案件尚在更審，林男2019年竟又涉及台中一起賓士車竊盜案，被診斷出有邊緣性智能，領有中度身心障礙手冊，依竊盜罪判6月、易科罰金18萬元。

再審更一審根據證人證詞認為，林男曾經擁有槍枝，在案發時確實蓄長髮，與翻拍的監視器畫面中人物吻合，行兇飆車至台南不無可能。關鍵的大頭照，只能證明存檔日期，拍攝日期、是否修圖均難以鑑定，最後仍判林男無期徒刑，褫奪公權終身及罰金10萬元。案經最高法院撤銷發回，再審更二審再度上演逆轉，判林男原判決撤銷，判無罪。

協會強調，林男在案發前2個月拍攝的短髮大頭照，是此案無罪逆轉的關鍵，可證明林男與關鍵畫面中的長髮男子根本是不同人，皮膚科醫生、人臉辨識專家都能指出不合理的地方。此外，林男連吃飯都沒錢了，根本不可能買槍，案發當時人也不在現場，呼籲檢方不要再上訴，應把力氣放在重啟調查、追緝真兇。