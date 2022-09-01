台灣產業用紡織品協會昨(31)日舉辦會員大會暨第七屆理監事改選，中華紙漿董事長黃鯤雄出任第七屆理事長，他希望幫助台灣紡織產業開創新技術、新產品、新市場。

會員大會開場首先邀請蔡英文總統以賀電致詞，海峽交流基金會董事長、金仁寶集團董事長許勝雄致詞肯定台灣紡織業的發展。專題演講由台美事務委員主委也是行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，就「我國推動加入CPTPP情形」。

頒發2022年台灣產業用紡織品三大重要獎項，成就獎由雙鍵化工公司總經理蔡茂德代表公司獲獎，創新獎由弘裕企業公司協理葉博宇代表公司獲獎、菁英獎由國立台灣大學化學工程系特聘教授童國倫個人獲獎。

新任台灣產業用紡織品協會第七屆理長黃鯤雄，於第一次理監事會議中發表當選感言，承蒙理監事推舉支持非紡織本業接下此重責大任，也肯定此舉為協會在「創新、跨業、永續傳承及國際化」的發展方向上樹立典範。

會中並推薦卓欽銘理事長及羅忠祐理事長為榮譽理事長，未來也將追隨前幾任理事長的腳步，與時俱進將台灣紡織產業在新技術、新產品、新市場開創令人眼睛為之一亮的新未來。