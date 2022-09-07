針對近期外資大量匯出，工商協進會理事長吳東亮表示，就台灣的表現相對其他國家、競爭對手相對穩定。

根據金管會統計，前8月外資累計淨匯出167.04億美元，即逾新台幣5000億元；光8月淨匯出54.54億美元，約當新台幣1655億元。

工商協進會今日舉行理監事聯席會議，吳東亮接受媒體採訪時表示，全世界資金流動是無可厚非的事情，不只台灣，受到美元大幅升值的磁吸效應，資金流動在全世界發生，台灣只是環境中的一環。

台灣資金流出，是商業正常的狀況，吳東亮表示，但相對其他國家來說穩定，台灣表現還不錯，政府處置還不錯。

美國升息也不得已，美國升息全世界都受到影響，台灣處置相對得宜，看看競爭的國家，今年以來台灣匯率跌幅10％、韓國將近14％、日本更深，將近19％、20％，一切是相對的，波動也是穩定的，台幣貶值對出口比較有利，但是進口、民生物價則壓力。

台灣升息都是難免，但是升息狀況之前也提過是「摸著石頭過河」要看總經數據，很科學化包含經濟成長率、通膨、失業率和PMI，滾動式的檢討。

對於兩岸情勢，目前吳東亮還不悲觀，表示現在企業和工商協進會與對岸的溝通還是在持續。