美系外資針對PC產業出具最新研究報告，認為產業的庫存調整持續，恐一路延續到2023年，故具有三大特徵的台系相關個股可望相對挺住，其中，最看好與AMD息息相關的祥碩(5269)。

美系外資表示，目前整體PC面臨更艱難的環境，Semis曾在6月指出，NB可能會進一步下跌，儘管其中一些大陸市場重新開放，但以DT(桌上型電腦)先行反應。在過去的三個月裡，發現NB需求(消費者和企業)需求均進一步下降，且DT(桌上型電腦)持續減少補貨，其中，面板相關的PC半成品表現最為疲軟。

美系外資表示，規格的升級會是長期一個積極的因素，但零組件成本更高也是一個事實，PC OEM的庫存仍然居高不下，且通路商開始發生堆積狀況。以目前來說，市佔率的增加是唯一的支撐(例如AMD供應鏈)。

美系外資表示，PC半成品需求的持續軟性，恐一路延續到2023 年，故擴大今年PC半成品的減幅由原先的20%擴大到25%，主要是由於PC OEM持續為高庫存，第二季度為83天，相較第一季度的74天進一步拉高。儘管目前美國NB的渠道庫存較低，但已經開始看到近幾周庫存再次堆積，依序為CPU、DRAM和DDI，且都反映在相關供應鏈第二季財報，包括英特爾、美光、聯詠(3034)，不僅如此，疲軟會持續蔓延到外圍設備(例如讀卡器、音頻編解碼器)。

美系外資提到，有鑑於整體的產業去庫存，DT(桌上型電腦)也不能倖免，初步假設PC半成品在2023年可能進一步年降5~10%，但具有市場份額增加優勢的則可以提供一定緩衝，且部分PC半成品細分市場也可望相對穩定，可分為3部分，首先，即AMD供應鏈，AMD的客戶端CPU市場份額顯示，從今年第一季度開始復甦，最近競爭對手的價格上漲和新產品延遲，都可望為AMD來帶增加市佔率的機會；再者，Wi-Fi和以乙太網路相關，因美國供應商的定價可能會在第四季度上漲，這使得亞洲供應商的進一步份額增長空間；最後，就是蘋果供應鏈，MacBook憑藉M系列晶片提供的強大競爭力，故在業界獲得市占率。

美系外資最後也點名台系相關個股，包括祥碩(5269)業務動能依舊強勁，可以抵消了所有其他業務的疲軟，USB 4貢獻也可望在2023年加強，故給予加碼評等、目標價由1250元調降到1000元。譜瑞-KY(4966)因第四季度的復甦非常有限，而內部T-con來自蘋果的擔憂依然揮之不去，故將評等降為中立，目標價由870元降到717元。瑞昱(2379)因產品多元化仍然是一種優勢，持續的基礎建設需求和股票收益可以抵消庫存調整，故給予中立評等，目標價由350元調整到313元，至於聯詠(3034)、力智(6719)、矽力-KY(6415)等則面臨定價考驗。