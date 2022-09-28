皇室子女衣食無缺、生活奢糜，過著令人稱羨的日子，但若是出生於亂世，就算擁有再好的家庭背景，也可能一夕之間失去所有。北魏一名公主就因為家族遭逢政變，淪為朝廷高官的家妓，被拋棄之後雖然遇到良緣，卻不得不和親姊姊共侍一夫。

綜合陸媒報導，元玉儀原本是北魏獻文帝的曾孫女，也是魏高陽王元斌的庶生妹妹，雖然不是皇帝的直系子女，但皇室貴族的家庭背景，讓她同樣含著金湯匙成長，度過衣食無憂的童年。然而好景不常，公元528年發動的政變「河陰之變」，導致祖父元雍、父親元泰被殺害，元玉儀也瞬間變成庶人，生活發生巨變。

雖然史料沒有記載詳細原因與過程，但元玉儀不久後成為權臣孫騰的歌妓，只是待沒有多久，因為朝廷在嚴查前朝餘孽，孫騰又將元玉儀趕出家門，流落街頭的她幸運遇到東魏大將軍高澄，對方對她一見傾心，決定將她納為妾，高澄十分寵愛元玉儀，甚至奏請魏孝靜帝封她為「瑯邪公主」。

除此之外，高澄對元玉儀的家人也照顧有加，元玉儀的姊姊元靜儀原本是黃門郎崔括的妻子，但高澄想方設法把她也弄入府中、納為妾，讓姊妹倆一同侍奉他，並將元靜儀封為「東海公主」，崔括父子也因前妻得福，獲得不少賞賜。

然而幸福的日子過沒有多久，高澄就被刺客刺殺，元氏姊妹自此之後便行蹤成謎，在歷史上失去了蹤跡，雖然後世有許多猜測，但都沒有足夠的證據可以證明。