吳思賢再推出新歌〈Sip n Ride〉。（藝和創藝提供）

吳思賢（小樂）新歌〈Sip n Ride〉用三個人類似的價值觀與感情觀，闡述創作當時的感覺，也是表達在感情中彼此認可的情感是可以自在的相處、自在的互動、自在的回應，不是用言語可以定義或框架，如同歌曲中帶有律動的旋律，輕快又舒服的輕鬆搖擺。

〈Sip n Ride〉封面拍攝前討論了很多電影海報，本想以酒杯或是高跟鞋作為輔助道具，但最後還是選了一張以人與人之間最直接的身體接觸，來呈現這首歌最觸動人心的感覺。封面照一釋出，立刻引起歌迷騷動，紛紛表示想成為封面中的那個女孩，有種被疼愛的感覺，歌迷反應讓小樂笑說也許之後演唱會互動橋段可以設計封面重現，看看誰是幸運女孩。

小樂表示今年結束前還有3首新歌會與其他歌手合作，同時預告明年1月5日將舉辦的「TOP OF LOVE演唱會」已開始規畫曲目，今年推出的12首新歌都想安排在演唱會歌單裡，會用與以往不同的方式呈現給大家。